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صور.. أمن القاهرة يزيل الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم

الأحد، 16 فبراير 2020 12:37 ص
صور.. أمن القاهرة يزيل الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم إزاله الحواجز من أمام قسم المقطم
كتب عبد الرحمن سيد

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أزالت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم، في إطار حرص أجهزة الأمن على اتخاذ ما يلزم للتيسير على المواطنين وفتح الشوارع والمحاور المرورية بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وفي إطار تنفيذ هذا الشق.

وقامت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإزالة جميع الحواجز الخرسانية وفتح المحاور المرورية التي كانت مغلقة بشكل جزئي بمحيط قسمى شرطة ( عين شمس ، المقطم )، الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على القيام بتلك الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم.

إزاله الحواجز من أمام قسم المقطم
إزاله الحواجز من أمام قسم المقطم

 

إزاله الحواجز
إزاله الحواجز

 

إزاله
جانب من إزالة الحواجز من أمام الأقسام

 


امن القاهرة

ازالة حواجز خرسانية

عين شمس

المقطم

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