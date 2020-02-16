صديق "الممثلة البريطانية المنتحرة": أشعر بألم كبير

كتب محمد عبد المجيد

قال لاعب التنس لويس بورتون صديق المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك، و التى انتحرت مؤخرا، معلقا على الوفاة المأساوية، إنه "يشعر بألم كبير"، وكانت كارولاين صاحبة الـ40 عاما، قد انتحرت فى حادث أثار الجدل فى بريطانيا، لا سيما أنه يأتى فى ظل توتر علاقتها بصديقها.

و وفقا لموقع "سكاى نيوز"، كتب بورتون على حسابه بموقع "إنستجرام" صباح الأحد، تعليقا على الحادث المأساوي: "قلبى مكسور، كان بيننا شيء خاص، الكلام تضيع منى، أنا متألم بشدة وأفتقدك. أعرف أنك كنت تشعرين معى بالأمان كما قلتى دائما".

وأضاف لاعب التنس، "لا أفكر بأى شيء آخر عندما أكون معكِ، ولم يكن مسموحا لى بأن أكون هناك هذه المرة (فى إشارة إلى عدم وجوده معها وقت الانتحار على ما يبدو)".

وتابع، "سأكون صوتك يا حبيبتي. أعدك بأن أسأل كل الأسئلة التى أردتى توجيهها وسأحصل على كل الإجابات، لا شيء سيعيدك لكننى سأحاول أن أجعلكِ فخورة كل يوم، أحبك من كل قلبي".

ونشر بورتون، صورة له مع كارولاين، مرفقة بكلماته المؤثرة.

وعثر على جثة "المذيعة الفاتنة" فى منزلها بالعاصمة لندن، أمس السبت، بعد يوم من محاولة بورتون التواصل معها.

وكانت قاضية، قد أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التى كان من المفترض أن تبدأ جلساتها فى الرابع من مارس.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه، "نستيطع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير، نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة فى هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت فى ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتى ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب فى إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفى عيد الحب، نشر بورتون صورة تجمعه بكارولاين وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"، لتقوم هى بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.