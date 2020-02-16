كشف استطلاع للرأى فى اليابان اليوم الأحد، عن تراجع شعبية رئيس وزراء البلاد شينزو آبى بمقدار 8.3 نقطة عن ما كانت عليه فى نتائج استطلاع أجرى الشهر الماضى، ما يعد أكبر انخفاضا لشعبية آبى خلال ما يقرب من عامين، وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية ونشرت نتائجه اليوم أن نسبة رضا اليابانيين عن أداء آبى بلغت 41 % مقابل 49.3 % فى الاستطلاع الذى أجرته الوكالة في يناير الماضي، فيما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 46.1 %.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذى أجرى على مستوى البلاد، أعرب 82.5 % من اليابانيين عن قلقهم بشأن التأثير السلبى لتفشى فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد اليابانى.
كما أظهر الاستطلاع أن 71.4 % يتوقعون تأثيرا سلبيا على اليابان في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم، فيما توقع 16.7 % تأثيرا إيجابيا على بلادهم لإعادة انتخابه.
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