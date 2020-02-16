ووفقا لنتائج الاستطلاع الذى أجرى على مستوى البلاد، أعرب 82.5 % من اليابانيين عن قلقهم بشأن التأثير السلبى لتفشى فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد اليابانى.

كما أظهر الاستطلاع أن 71.4 % يتوقعون تأثيرا سلبيا على اليابان في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم، فيما توقع 16.7 % تأثيرا إيجابيا على بلادهم لإعادة انتخابه.