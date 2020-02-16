وكانت السلطات قد أطلقت سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، أمس السبت، بعدما ذكرت وكالة الصحة العامة الكورية الجنوبية، أن اختبارات المجموعة الأولى من المواطنين الكوريين الجنوبيين المحتجزين فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما بعد عودتهم من ووهان الصينية جاءت سلبية.