سول(أ ش أ)

أطلقت كوريا الجنوبية سراح 334 شخصا من مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد إبقائهم فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين، حيث أتت نتائج اختباراتهم بالفيروس سلبية، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن سول كانت قد أجلت الـ334 شخصا من مدينة ووهان في الأول من فبراير الجاري، على متن طائرة مستأجرة ثانية، بعد أن كانت قد أجلت مجموعة أولى من المواطنين بالغ عددهم 336 شخصا في 31 يناير الماضي.

وكانت السلطات قد أطلقت سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، أمس السبت، بعدما ذكرت وكالة الصحة العامة الكورية الجنوبية، أن اختبارات المجموعة الأولى من المواطنين الكوريين الجنوبيين المحتجزين فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما بعد عودتهم من ووهان الصينية جاءت سلبية.

وأعلنت إدارة المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 29 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الحالة الجديدة التى تم تسجيلها هى لرجل كورى جنوبى يبلغ من العمر 82 عاما، مشيرة إلى أن السلطات لم تقدم أى معلومات حول مكان أو كيفية إصابته بالفيروس.



ولفتت السلطات إلى أن المريض ال(29) ليس له تاريخ للسفر إلى الخارج، مضيفة أنه خضع لاختبارات الفيروس فى مستشفى جامعة كوريا فى "أنام"، وقد وضع تحت الحجر الصحى فى مستشفى جامعة سول الوطنية.



تأتى الحالة الجديدة للإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد بعد مرور 5 أيام من تأكيد الحالة الـ28 الأخيرة فى 10 فبراير الجارى.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).