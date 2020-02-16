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رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببنها

الأحد، 16 فبراير 2020 10:17 ص
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببنها رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة الإستثمارية ببنها
كتبت هند مختار

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التقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها، يرافقة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها هى واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم.
 
وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية، إنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها، لافتا إلى أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار.
 
وقال أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع، مما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطاعات الصناعة.
 
وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف 177 وحدة صناعية، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهى المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.
 
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بنها

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