رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميدان التحرير

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال عودته من تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها، أعمال التطوير بميدان التحرير، حيث نفذت الأجهزة المعنية ما يقرب من 90% من أعمال تطوير الميدان، حيث تم تثبيت الأجزاء الأولى للمسلة الفرعونية، بعد انتهاء إنشاء القاعدة، كما يتم التجهيز لزراعة الصينية الوسطى وإنشاء نافورة دائرية.

وشهد ميدان التحرير، أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان، ويتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها هى واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم، موضحا فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية، انه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.

وأكد مدبولى أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع، مما أدى لخفض الأسعار، ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطاعات الصناعة .

وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف 177 وحدة صناعية، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهى المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.