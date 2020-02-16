رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف إنشاء منطقة استثمارية بكل محافظة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها على مساحة 47 فدانا واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم، لافتا إلى أنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.

وأكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية فى بنها بمحافظة القليوبية، أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار .

وقال أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع مما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة ب4500 مصنع، والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطات الصناعة .

وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، حيث تم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، وتقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع، والمستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.