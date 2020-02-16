"دى إتش ال" اكسبرس العالمية تعتزم تعزيز استثماراتها والتوسع فى السوق المصرية

عقب لقاء الرئيس التنفيذى لشركة "دى إتش ال" إكسبرس العالمية، جون بيرسين، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال زيارته لمصر، أبدت الشركة العالمية رغبتها فى توسيع استثماراتها فى السوق المصرية، والذى تستثمر فيه حاليًا زيادة عن مليار جنيه مصرى، فى إطار سعى الشركة لتحويل مصر إلى مركزًا للتجارة الالكترونية فى أفريقيا، باعتبارها من الأسواق الرئيسية فى المنطقة.

قال نور سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة "دى إتش ال" إكسبرس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "حققت الشركة إنجازات كبيرة على مستوى السوق المصرية فى عام 2019، بدأت بتحقيقها مركزًا متقدمًا فى قطاع اللوجستيات على مستوى المنطقة، وهو ما تبعه من تعزيز لمكانة الشركة ومصر كسوقًا رئيسيًا لها اقليميًا بإبرام اتفاقية التعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل الخدمات البريدية، وتنشيط حركة الشحن السريع على المستويين المحلى والقارى، إلى جانب تطوير العمليات المطلوبة بخبرتها العالمية فى مجال التجارة الإلكترونية، ما ساهم فى دعم قدرات مركز البريد فى مصر كمركز توزيع للقارة الأفريقية بأكملها. ويأتى ذلك ضمن استراتيجية "دى إتش ال" العالمية للعمل على مزيد من أتمتة الأنظمة وتمكين التحول الرقمى فى السوق المصرية ومنها للقارة السمراء.

كما قامت "دى إتش ال" إكسبرس بتعزيز إمكاناتها لضم 99 سيارة جديدة إلى أسطولها ليصل إجمالى عدد سيارات الأسطول 120 سيارة شحن، وتعتزم الشركة أيضًا زيادة عدد طائراتها لتصبح 2-3 طائرات فى نهاية فبراير، وزيادتها إلى 4 طائرات بنهاية العام، والتى تأتى ضمن مجهودات الشركة لدعم النمو الاقتصادى خاصة فى مجال التصدير.

من جانبه قال أحمد الفنجرى، المدير العام لشركة"دى إتش ال" إكسبرس مصر: "نفخر بقدرتنا على تمكين عمليات التجارة العالمية باستغلال الموقع الاستراتيجى المتميز لمصر، كمركز للخدمات اللوجستية، لذلك فإننا نعمل على تطوير سلاسل التوريد لدينا وتحسين عملياتها بما يدعم رؤية مصر الهادفة إلى تحويلها إلى وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبى المباشر."

وأكد الفنجرى، على حرص الشركة على تنمية أعمالها فى السوق المصرية نظرًا لازدهار المناخ الاستثمارى وأداء الأعمال فى مصر، مشيرًا إلى التطور الذى حققته الشركة أثناء عملها فى مصر منذ عام 1980، ليزداد معدل نمو الشركة بنسبة 50% فى خلال الخمس سنوات السابقة، لتتقدم الشركة بواقع 3 مراكز لتصبح ضمن الشركات الكبرى فى قطاع اللوجستيات، ما ساهم فى تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول التى تعمل بها "دى إتش ال" إكسبرس من بين 221 دولة ومنطقة.

وتعتزم "دى إتش ال" إكسبرس وضع خطط توسعية فى مصر لإنشاء 6 فروع جديدة خلال العام الحالى، تضاف إلى 33 فرعًا حاليين للشركة على مستوى الجمهورية، مما يساهم فى تقديم المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية، حيث تضم الشركة 500 موظف وعامل أساسى، وما يقرب الى ضعف العدد من الموظفين غير الأساسيين لدعم انشطة الشركة فى مصر، والذين تمدهم "دى إتش إل" ببرامج التدريب المهنى والتأهيل على أعلى مستوى احترافى، ايمانًا من "دى إتش ال" إكسبرس بأهمية الاستثمار فى العنصر البشرى كونه السبيل الأول لتحقيق النمو والنجاح.

جدير بالذكر أن مجهودات الشركة لدعم موظفيها وتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة لهم هو ما أهلها للترشح والفوز بجائزة Top Employer Global عام 2019، وجائزتى Top Employer Africa، وTop Employer Egypt فى عام 2020، كما حصلت الشركة على الجوائز العالمية مثل جائزة Kincentric Best Employers العالمية عام 2019، للمرة الخامسة على التوالى، عن تقديمها بيئة وثقافة عمل متميزة لموظفيها. بالإضافة إلى هذه الجوائز، حصدت "دى إتش ال" جائزة السلامة والأمان عالميًا، التى تأتى تتويجًا لجهود الشركة فى الحفاظ على سلامة وأمان العاملين لديها وإطلاق مبادرات التوعية على مدار العام لهذه الغاية.