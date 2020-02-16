سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر

الأحد، 16 فبراير 2020 12:30 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد،  بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجات.
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 17   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 19      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 21     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 18      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 21     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 26    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25
 
 
 
 

درجه الحراره

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج .. تساقط الأمطار على بعض الانحاء والكويت 24 درجة مئوية

السبت، 15 فبراير 2020 08:00 ص

طقس الغد شديد البرودة ممطر على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:01 م

طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:00 ص

الأرصاد: طقس الغد مائل مائل للدفء والعظمى بالعاصمة 22 درجة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:14 م

طقس الخليج.. رياح وسحب رعدية بالسعودية وغائم جزئيا في الإمارات

الخميس، 13 فبراير 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة