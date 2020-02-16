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حبس عصابة سرقة السيارات أسفل المنازل فى شبين القناطر

الأحد، 16 فبراير 2020 10:25 ص
حبس عصابة سرقة السيارات أسفل المنازل فى شبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر المستشار محمد علام، رئيس نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر مفادها قيام كل من : السيد ح ا " 21 سنة، عاطل ومقيم عرب الحصوة – دائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تبديد"، و"حسام.ح" 22 سنة، عاطل ومقيم منشأه الكرام– دائرة المركز والسابق اتهامه فى قضية " سرقة وسائل نقل "، و"بدر م" 21 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تسول "، و"محمد.م" 26 سنة، محمد م م سنة 26 عاطل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات و سرقة بالإكراه، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وبمواجهتهم بما توافر من معلومات اقروا بصحتها وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش ماركة شوت جن فرد خرطوش محلى الصنع، و5 طلقات خرطوش وفارغ طلقة - مفك وزراديه وتم التحفظ عليهم بتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم وقائع أخرى تحرر عن ذلك المحضر رقم 3237 لسنة 2020م جنح مركز شبين القناطر وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

وفى سياق آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية حبس 4 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بالسطو المسلح على محطة صرف صحى بدائرة مركز طوخ وسرقتها بعد تكبيل العاملين بيها بالحبال والاستيلاء على كابل كهربائى نحاس وعدد من البطاريات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من العاملين بمحطة الصرف الصحى بقرية الصالحية التابعة لدائرة المركز، بقيام 4 ملثمين بالسطو عليهم ليلا، وسرقة المحطة، حيث تبين سرقة 4 بطاريات، وكابل كهربائى وفروا هاربين تحرر عن ذلك المحضر رقم 2482 جنح المركز.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتم تحديد المتهمين وتمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهمين وهم "عطية.ا"، و"عزت.ا"، و"أنور.ا"، و"سعيد.م" وجميعهم مقيمون بزفتى محافظة الغربية، واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة وتم ضبط عدد من البطاريات المسروقة معهم وتم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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