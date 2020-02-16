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توقيع بروتوكول لتركيب وصلات الصرف الصحى بقرية الميمون فى بنى سويف

الأحد، 16 فبراير 2020 04:55 م
توقيع بروتوكول لتركيب وصلات الصرف الصحى بقرية الميمون فى بنى سويف جانب من توقيع البروتوكول
بنى سويف - أيمن لطفى

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شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مراسم توقيع بروتوكول تنفيذى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، لتركيب وصلات منزلية للصرف الصحى من خلال المساهمة المجتمعية، عن طريق تخفيض تكلفة الوصلات المنزلية لقريتى الميمون ونزلة الجنيدى للربط على مشروع الصرف الصحى بالميمون.

وأشار بيان صحفى اليوم الأحد إلى توقيع المهندس عادل عزت "شركة المياه"، وشريف ياسين رئيس الوحدة القروية بالميمون، البروتوكول بحضور كل من اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وأوضح محافظ بنى سويف أنه بمقتضى البروتوكول تشكل شركة مياه الشرب لجنة من إدارتى المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ وصلات الصرف الصحى للمنازل التى تم تحديدها، مع قيام الدعم الفنى بمراجعة الكروكيات قبل بدء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها فى الشركة، على أن تلتزم الشركة بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة العمومية والمصاريف الإدارية الخاصة بالإشراف على الأعمال.

ويتضمن البروتوكول أيضا الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التى أقرتها شركة المياه وكذلك الضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة والتى تتضمن عدم وجود أى نشاط غير منزلى بالعقارات المنفذ عليها، وألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا ، مع استبعاد الحالات التى تمتلك أكثر من منزل، مع الالتزام بتقديم الكروكيات الخاصة بأماكن التنفيذ للمنازل المستوفاة للشروط، بينما تتولى الوحدة المحلية تحديد مسارات خطوط الصرف فى الشوارع المعتمدة من ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التى لم تسجل على خرائط التنظيم ولم يتم اعتمادها بقرار (خارج الحيز المُعتمد).

وأعرب محافظ بنى سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية فى سبيل دعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً فى المحافظة، وأن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذا البروتوكول أنه تنفيذى وسيخفض التكلفة ويخفف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

 

 


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