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تمديد مفاوضات السلام السودانية 3 أسابيع قابلة للتجديد

الأحد، 16 فبراير 2020 02:16 ص
تمديد مفاوضات السلام السودانية 3 أسابيع قابلة للتجديد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

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اتفقت الحكومة السودانية، و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، على تمديد مفاوضات السلام، فى جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، ووقع اتفاق تمديد مهلة مفاوضات السلام، فى جوبا مساء اليوم، عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة الانتقالية، محمد حسن التعايشي، وعن الجبهة الثورية"، الدكتور جبريل ابراهيم، وعن الوساطة فى دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، وزير الكهرباء، ضيو مطوك.

ونص الاتفاق على تمديد فترة سريان المفاوضات لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، لتبدأ فترة التمديد منذ غدا 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الاسبوع الأول من مدة التمديد، وذلك دون المساس بسير عملية التفاوض فى مسارات التفاوض المختلفة.

وقال رئيس جنوب السودان ، سلفا كير ، اليوم السبت ، إنه قرر تقليص عدد الولايات في بلاده من 32 إلى عشر فقط، ممهدا الطريق لاستئناف عملية السلام المتعثرة وتشكيل حكومة وحدة طال انتظارها.

وقال كير في بيان "الحل الوسط الذي توصلنا إليه اليوم هو قرار مؤلم ولكنه ضروري إذا كان هذا هو ما يجلب السلام... انتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه".

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) قد منحت الحكومة مهلة تنتهي اليوم السبت ، للاتفاق حول عدد الولايات في جنوب السودان.

كان الخلاف بين كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار، بشأن عدد الولايات وكذلك الإخفاق في دمج مختلف القوات المقاتلة، من بين العقبات الرئيسية أمام إتمام عملية السلام.

ووافق كير ومشار على اتفاق سلام في عام 2018 تحت ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول في المنطقة.

وبموجب الاتفاق، وافق الاثنان على تشكيل حكومة وحدة بحلول نوفمبر 2019 ثم اتفقا على تأجيل تشكيل الحكومة 100 يوم بعد انقضاء المهلة مما دفع واشنطن إلى استدعاء سفيرها وفرض عقوبات على كبار المسؤولين لدورهم في إدامة الصراع.


السودان

مفاوضات السلام

جوبا

جنوب السودان

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