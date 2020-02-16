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خالد صلاح
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تقرير ومصدر: طيران الشرق الأوسط اللبنانية تشترط الدفع بالدولار

الأحد، 16 فبراير 2020 02:30 م
تقرير ومصدر: طيران الشرق الأوسط اللبنانية تشترط الدفع بالدولار الدولار
رويترز

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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المملوكة للدولة سوف تقبل فقط الدفع بالدولار اعتبارا من غدا الاثنين فيما تعانى البلاد من أزمة سيولة للنقد الأجنبي.

 

وقوبل القرار الذى نشر فى ساعة متأخرة من مساء أمس وأكده مصدر من شركة الطيران لرويترز اليوم بانتقادات من زعيم التيار الوطنى الحر جبران باسيل وزير الخارجية السابق الذى وصفه بأنه غير قانوني.

 

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومى فى تغريدة على تويتر، أن القرار: "سيضع اللبنانيون فى الإقامة الجبرية" و"يجب أن يلغي".

 

ويعانى لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح فى أواخر العام الماضى مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة فى البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة.

 

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين فى الشركة المملوكة للمصرف المركزى للتعقيب على الاتهامات بأن القرار غير قانوني.

 

وذكرت الوكالة أن الشركة ستقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية "شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة".


طيران الشرق الاوسط

الدولار

النقد الاجنبى

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