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تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصرى ويسجل 15.59 جنيه

الأحد، 16 فبراير 2020 01:37 م
تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصرى ويسجل 15.59 جنيه الدولار
كتبت ريهام الباشا

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حقق سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا اليوم الأحد 16-2-2020، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، حيث سجل أقل مستوياته في البنك التجاري الدولي "CIB" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل السعر الصباحي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.62جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.64 جنيه للشراء.

 15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 15.62جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

 15.72جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 15.61جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

15.62جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 15.59جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

15.69جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 15.60 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

 15.70جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.61 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

 15.71جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

15.60 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه للبيع.

 

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

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