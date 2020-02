"بيسلي نفسه" ضابط شرطة يستعرض بعض الحركات القتالية في شوارع الصين.. فيديو

رصدت كاميرات إحدى القنوات الفضائية الصينية مشهد طريفة لضابط شرطة يمارس بعض حركات فنون القتال والدفاع عن النفس للتدفئة ليلاً في شوارع مدينة هوانغقانغ، حيث خلى الشارع تماما من السكان منذ تضرر المدينة بشدة من انتشار فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، وظهر الضابط وهو يؤدى بعض الحركات كوسيلة للتسلية أمام الليل الطويل في شوارع الصين الخالية خوفا من فيروس كورونا.

A police officer practices martial arts to keep warm at night in Huanggang, a city hit hard by the novel #coronavirus outbreak in China's Hubei pic.twitter.com/TAUCCQhzqj