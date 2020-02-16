"بيسلي نفسه" ضابط شرطة يستعرض بعض الحركات القتالية في شوارع الصين.. فيديو

كتب محمد شعلان

رصدت كاميرات إحدى القنوات الفضائية الصينية مشهد طريفة لضابط شرطة يمارس بعض حركات فنون القتال والدفاع عن النفس للتدفئة ليلاً في شوارع مدينة هوانغقانغ، حيث خلى الشارع تماما من السكان منذ تضرر المدينة بشدة من انتشار فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، وظهر الضابط وهو يؤدى بعض الحركات كوسيلة للتسلية أمام الليل الطويل في شوارع الصين الخالية خوفا من فيروس كورونا.

A police officer practices martial arts to keep warm at night in Huanggang, a city hit hard by the novel #coronavirus outbreak in China's Hubei pic.twitter.com/TAUCCQhzqj — China Xinhua News (@XHNews) February 16, 2020

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس السبت.



ضابط شرطة صينى

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أن ما مجموعه 9419 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1323 شخصا خرجوا من المستشفى يوم السبت بعد شفائهم.

فى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت، وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.

وأكد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى كلمة له أمام منتدى الأمن فى مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم السبت، أنه من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذى سيأخذه وباء فيروس " كوفيد 19 " ( كورونا ) الحالى وقال تادروس، انه برغم أن 99 % من الاحالات فى الصين الا انها تمثل حالة طوارئ الى حد كبير لهذا البلد ، مشيرا الى ان الصين بعملها على احتواء انتشار المرض فى مصدره تبدو وكأنها اشترت الوقت للعالم، وأضاف انه برغم أن تلك الخطوات التى تتخذها جاءت بتكلفة أكبر للصين نفسها إلا أنها تبطئ انتشار الفريوس إلى بقية العالم.