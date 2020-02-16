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الأحد، 16 فبراير 2020 05:46 م
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اليوم قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 12 ساعة بحى ثان المحلة

الأحد، 16 فبراير 2020 05:11 م
اليوم قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 12 ساعة بحى ثان المحلة قطع المياه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أكد المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة الكبرى عن قيام الشركة بأعمال توصيل خطين مياه جديدين بنطاق حى ثان المحلة، الأمر الذى ينتج عنه قطع المياه 12 ساعة عن العديد من المناطق مساء اليوم من الساعة 6 مساء حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وأضاف بانه سيتم أعمال ربط خط مياه 16 بشارع منصور، بخط 24 المغذى لشارع نعمان الأعصر، وربط نفس الخط 16 بخط شارع أنور سالم لزيادة ضخ كمية المياه.

وأهاب رئيس فرع الشركة بالمواطنين والمستشفيات والمصالح الحكومية وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك هذه الفترة.

كانت محطة مياه دمرو بمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت حدوث تسريب غاز كلور من داخل المحطة بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة 2 من عمال المحطة باختناق، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، انتقل لمكان البلاغ العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الموقف وإخلاء عدد من المنازل المحيطة بالمحطة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بحدوث تسرب غاز كلور السم داخل محطة مياه دمرو، وانتقلت على الفور سيارتى اسعاف والحماية المدنية، ومأمور مركز المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتبين حدوث تسريب لغاز الكلور من إحدى أسطوانات غاز الكلور بالمحطة، وتم السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة 2 من عمال المحطة باختناق نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلهم لمستشفى العام لتلقى العلاج، وإخلاء عدد من المنازل المجاورة للمحطة، خشية إصابتهم باختناق، واستأنفت المحطة عملها مرة أخرى بعد توقف وقت قصير، وتم رفع تقرير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.


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