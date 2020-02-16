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المنوفية تناقش استعدادات المحافظة للتدريب العملى لمجابهة الأزمات

الأحد، 16 فبراير 2020 07:32 م
المنوفية تناقش استعدادات المحافظة للتدريب العملى لمجابهة الأزمات جانب من الاجتماع
المنوفية -محمد فتحى

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عقدت محافظة المنوفية إجتماعا تنسيقياً برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة لمناقشة إستعدادات المحافظة للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 61) فى الفترة من 29 إلى 31 مارس القادم والذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والعقيد نادر البربرى المستشار العسكرى للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة وإدارات شئون البيئة و الأزمات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بعرض الهدف الإستراتيجى للتدريب العملى المشترك لصقل مهارات مسؤولى الأجهزة التنفيذية فى رفع حالات الإستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

كما يهدف التدريب التعرف على الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمجابهة الأزمة فور حدوثها للوقوف على مدى جاهزية المعدات لأداء عملها أثناء الأزمة بشكل أفضل، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للمسئولين عن أهم النقاط الواجب إتخاذها للمواقف التعبوية مع إزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المحافظة فى الصمود لمجابهة الأزمات .

ومن جانبه أكد السكرتير العام على أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الازمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف التى قد تطرأ على المحافظة.

 

 


المنوفيه

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التدريب العملى

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