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المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ينهى تعاملات جلسة اليوم فى المنطقة الحمراء

الأحد، 16 فبراير 2020 07:04 م
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ينهى تعاملات جلسة اليوم فى المنطقة الحمراء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرا 37.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7836.96 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسرا 35.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8131.09 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 121.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 121 شركة.
 
وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%.
 
وجاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ملاذ للتأمين بنسبة 4.27%، ثم دار الأركان بنسبة 4.08%، فيما جاء سهم "ساب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.73%، ثم الزامل الصناعية بنسبة 4.39%، ثم شاكر بنسبة 4.23%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من 15 مليار  ريال إلى 20 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

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