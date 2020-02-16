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القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل تاجر ماشية بالمنوفية

الأحد، 16 فبراير 2020 03:44 م
القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل تاجر ماشية بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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تمكن رجال مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشى بسبب خلافات بينهم، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من المستشفى الجامعى باستقباله مزارعًا "65 سنة مُقيم دائرة القسم" مُصابًا بطلق نارى بالصدر والجانب الأيمن والرسغ الأيمن ولا يمكن استجوابه، وتوفى بعدها متأثرًا بإصابته.

وأفادت زوجة المجنى عليه، ربة منزل، 29 سنة، مُقيمة بذات العنوان، بحضور شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية إلى مسكنهما وقيامهما بالنداء على زوجها المجنى عليه، وعقب ذلك فوجئت بقيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوجها وهروبهما بالدراجة النارية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة، العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائيى المنوفية إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم مزارع ونجلاه، وآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء احمد عبد القوى و احمد الجنزورى معاونى مباحث قسم شبين الكوم، أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وهم " عبد الحميد ب.ط" ونجلية " طارق.ع.ب " و " كريم ع. ب " مقيمان مركز البحيرة وشخص اخر ويدعى " حسام.ا " عاطل ومقيم شبرا باص مركز شبين الكوم وبحوزة (المتهم الثانى"مسدس وبخزينته عدد 9 طلقات من ذات العيار، سيارة ملاكى"، والمتهم الرابع"فرد خرطوش وعدد 20 طلقة من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة النارية، والسيارة والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهم، وقررا بسابقة اتفاقهم على قتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة بينه والمتهم الأول على خلفية قيام المجنى عليه بالتعدى على المتهم الأول، واحتجازه بمنزله منذ حوالى 3 سنوات.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول العزم على قتل المجنى عليه بدافع الانتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مُخططة الإجرامى قام ونجليه بالاستعانة بالمتهم الرابع والذى يرتبط بهم بعلاقة صداقة وكذا إعداد الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية لتنفيذ مُخططهم.

وأضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه بتاريخ الواقعة إلى مسكن المجنى عليه؛ حيث استقل المتهمان الثالث والرابع الدراجة النارية "قيادة المتهم الرابع"، وعقب خروج المجنى عليه من مسكنه تلبية لندائهما عليه بادر المتهم الثالث بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم الثاني، فى حين كان المتهمان الأول والثانى متواجدين بمسرح الحادث مستقلين السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الثانى لمتابعة تنفيذ مُخططهم الإجرامي.

 

 

 


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شبين الكوم

مديرية امن المنوفية

القبض على المتهمين بقتل تاجر مواشى

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