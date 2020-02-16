السعودية.. حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "ودورة فى التنمية الريفية بجازان

دشن مدير شرطة منطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية، اللواء عبدالله بن مسفر الزهيرى، فى مقر المديرية بمدينة جيزان اليوم ، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التى تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان العقيد عبدالله العقيبى .
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح مشرف الحملة الرائد تركي السرحانى ، أن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا ، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بين سالكى الطرق ، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة ، واستخدام الجوال فى أثناء القيادة ، من خلال نشر المطويات التوعوية من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني ، فضلا عن استغلال كثافة الحركة المرورية فى تعزيز مضامين الحملة وأهدافها .
كما بدأت اليوم الدورة التدريبية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، التى ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بحضور نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله المنيع ، وذلك بمركز التدريب الزراعي بجازان .
وأوضح المهندس المنيع خلال افتتاح الدورة التدريبية أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، مشيراً إلى أن الدورة التي تستمر 5 أيام بمشاركة متدربين متخصصين تهدف إلى تعريف المزارعين والمتدربين بفروع البرنامج الثمانية في القطاعات الواعدة .
من جانبه استعرض المدير التنفيذي للتنمية الريفية الزراعية المستدامة الدكتور عبدالعزيز الشعيبي محاور البرنامج الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع تشمل تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي ، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل ، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه ، وكذلك تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، إلى جانب تطوير زراعة المحاصيل البعلية ، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية .
وأشار إلى أن أهداف البرنامج تكمن في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.
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