سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "ودورة فى التنمية الريفية بجازان

الأحد، 16 فبراير 2020 08:55 م
السعودية.. حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "ودورة فى التنمية الريفية بجازان الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن مدير شرطة منطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية، اللواء عبدالله بن مسفر الزهيرى، فى مقر المديرية بمدينة جيزان اليوم ، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التى تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان العقيد عبدالله العقيبى .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح مشرف الحملة الرائد تركي السرحانى ، أن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا ، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بين سالكى الطرق ، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة ، واستخدام الجوال فى أثناء القيادة ، من خلال نشر المطويات التوعوية من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني ، فضلا عن استغلال كثافة الحركة المرورية فى تعزيز مضامين الحملة وأهدافها .

كما بدأت اليوم الدورة التدريبية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، التى ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بحضور نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله المنيع ، وذلك بمركز التدريب الزراعي بجازان .

وأوضح المهندس المنيع خلال افتتاح الدورة التدريبية أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، مشيراً إلى أن الدورة التي تستمر 5 أيام بمشاركة متدربين متخصصين تهدف إلى تعريف المزارعين والمتدربين بفروع البرنامج الثمانية في القطاعات الواعدة .

من جانبه استعرض المدير التنفيذي للتنمية الريفية الزراعية المستدامة الدكتور عبدالعزيز الشعيبي محاور البرنامج الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع تشمل تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي ، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل ، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه ، وكذلك تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، إلى جانب تطوير زراعة المحاصيل البعلية ، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية .

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تكمن في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.


جازان

السعوديه

اخبار السعوديه

الزراعه السعوديه

اخبار جازان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة