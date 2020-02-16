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السجن المؤبد لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 16 فبراير 2020 05:08 م
السجن المؤبد لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج محكمه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين "سلطان.م.م" 30 سنة عامل و"عبد الرحمن.م.ع" 33 سنة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، واحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهمين أسلحة نارية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من احد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتها اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية وبعرض المتهمين على النيابة امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور مما أدى الى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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