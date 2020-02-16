الرئيس الإيرانى: طهران لن تذعن للضغط الأمريكى

رويترز

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأحد، إن طهران لن تذعن للضغط الأمريكى ولن تتفاوض مع أمريكا تحت الضغط، مؤكدا أن بلاده ستتفاوض مع أمريكا إذا عادت للاتفاق النووى ورفعت العقوبات، مضيفا أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة مستحيل دون مساعدة إيران.

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم الجمعة ستكون حرة ونزيهة.

يذكر أن وكالة بلومبرج الأمريكية، توقعت أن تمثل الانتخابات التشريعية المقررة فى إيران فى 21 فبراير بداية النهاية لسياسات الرئيس حسن روحانى فى إيران، مشيرة إلى أن المتشددين والمحافظين سيفوزون بأغلبية على الأرجح فى البرلمان، وأن حملتهم قد شهدت دفعة بفضل سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء طهران.

وأشارت الوكالة، إلى أن روحانى رهن مصداقيته ومصداقية معسكره على الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى الست الذى تم توقيعه فى 2015 ووافقت فيه طهران على تقليص برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات التى أصابت اقتصادها بالشلل. لكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق والبدء فى فرض عقوبات صارمة على إيران، خسر السياسيون المعتدلون الذين دعموا روحانى بعض الدعم بعد فشلهم فى تحقيق الوعود بمزيد من الحريات الاجتماعية. وتركهم التحول الأمريكى من الاتفاق النووى فى وضع أضعف مع مزيد من التمكين للمتشددين الذين عارضوا الاتفاق النووى من البداية.