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الأمم المتحدة تشيد بخطوات الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ

الأحد، 16 فبراير 2020 06:56 م
الأمم المتحدة تشيد بخطوات الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم ، الأحد ، بالخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ.وأكد جوتيريش ، وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) ، على ضرورة بذل الجهود المشتركة للتغلب على الآثار المناخية الضارة في جميع أنحاء العالم .. داعيا جميع الدول إلى تحقيق الوحدة في الصفوف للتغلب على التحديات.

وهنأ الحكومة الباكستانية على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد .. مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضروري للتغلب على قضايا الفقر والاختلالات بين الجنسين والبطالة والأمن الغذائي وحقوق الإنسان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة : إن تحقيق الأهداف الإنمائية يرتبط بالسلام والازدهار وحقوق الإنسان التي ستصب في مصلحة الأجيال القادمة .. معربا عن تقديره لجهود الحكومة الباكستانية لتعزيز الحماية الاجتماعية والسلامة من خلال المبادرات المختلفة لتعزيز الشباب في البلاد.

 

 


الأمم المتحدة

باكستان

انطونيو جوتيريش

تغير المناخ

الحكومة الباكستانية

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