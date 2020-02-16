الأتراك يسخرون من مواطنيهم بعد هتافهم لنصرة الأقصى بالحرم المكي.. فيديو

كتب محمود العمرى

سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا من مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة معتمرين أتراك يرددون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" داخل الحرم المكي، وهو ما اثار غضب الكثير من هذا الفعل، في الوقت الذي تنمو فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

وانتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمروكتب أحدهم لماذا لم يرددوا ذلك في أنقرة، خصوصًا أن إسرائيل لديها سفارة وعلم يرفرف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتفظ بعلاقة مميزة مع تل أبيب.

وعلق مستخدم آخر: طريق القدس واضح، لمن يريد أن يساعد في التحرير! أما المسجد الحرام فهو للعبادة وليس للشعارات المزيفة.

فيما كتب مستخدم: "أين هم من السفارة الاسرائيلية والتبادل التجاري والعسكري التركي مع إسرائيل؟ نريد أن تبقى مكة مكانًا للسكينة والوقار والعبادة دون أن نعكر على المصلين بالسياسة، والشعارات العاطفية ليس لها مكان بمكة، تركيا تطبق أسلوب إيران، ترفع شعار فلسطين في الوقت نفسه تسعى لاحتلال أراض وقتل العرب والكرد".

و أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو (يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة) ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".