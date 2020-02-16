سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأتراك يسخرون من مواطنيهم بعد هتافهم لنصرة الأقصى بالحرم المكي.. فيديو

الأحد، 16 فبراير 2020 09:00 ص
الأتراك يسخرون من مواطنيهم بعد هتافهم لنصرة الأقصى بالحرم المكي.. فيديو أردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا  من مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة معتمرين أتراك يرددون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" داخل الحرم المكي، وهو ما اثار غضب الكثير من هذا الفعل، في الوقت الذي تنمو فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

وانتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمروكتب أحدهم  لماذا لم يرددوا ذلك في أنقرة، خصوصًا أن إسرائيل لديها سفارة وعلم يرفرف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتفظ بعلاقة مميزة مع تل أبيب.

وعلق مستخدم آخر: طريق القدس واضح، لمن يريد أن يساعد في التحرير! أما المسجد الحرام فهو للعبادة وليس للشعارات المزيفة.

فيما كتب مستخدم: "أين هم من السفارة الاسرائيلية والتبادل التجاري والعسكري التركي مع إسرائيل؟ نريد أن تبقى مكة مكانًا للسكينة والوقار والعبادة دون أن نعكر على المصلين بالسياسة، والشعارات العاطفية ليس لها مكان بمكة، تركيا تطبق أسلوب إيران، ترفع شعار فلسطين في الوقت نفسه تسعى لاحتلال أراض وقتل العرب والكرد".

و أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو (يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة) ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

 

 

 


عاجل

تركيا

الحرم المكى

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تكميم الأفواه.. أردوغان يسجن الصحفيين ويغلق المجلات ويطارد الحقوقيين

السبت، 15 فبراير 2020 12:48 م

قائد فيديو مظاهرات الأتراك فى الحرم حلقة الوصل بين أردوغان وحركة حماس

السبت، 15 فبراير 2020 12:18 م

حزب أردوغان ينهار.. مليون ونصف المليون عضو ينشقون عن "العدالة والتنمية" بسبب سياسات الديكتاتور.. والأزمة الاقتصادية والفقر أبرز الأسباب.. والنظام التركى يواجه الأحزاب المعارضة بدفع أموال للتظاهر أمامها

السبت، 15 فبراير 2020 06:00 ص

اقتصاد أنقرة ينهار.. الحجز على بلدية تابعة لحزب أردوغان بسبب المديونية

السبت، 15 فبراير 2020 04:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة