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استطلاع: 71% يرون منافذ شركات الدفع الإلكترونى الأكثر سهولة للعميل

الأحد، 16 فبراير 2020 02:18 م
استطلاع: 71% يرون منافذ شركات الدفع الإلكترونى الأكثر سهولة للعميل منى ذو الفقار
كتب هانى الحوتى

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أعد الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، استطلاع رأى يستهدف التعرف على أبرز التحديات التى تعرقل انتشار الأدوات الجديدة بين أعضائه من ممارسى صناعة التمويل متناهى الصغر وأفضل الوسائل ملائمة وقربًا لعميل التمويل متناهى الصغر، إيمانًا من الاتحاد بأهمية مساهمة وسائل الدفع غير النقدى فى تنمية ودعم صناعة التمويل متناهى الصغر، وتطبيقًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وأوضح الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن استطلاع الرأى شارك به 250 ممارس بصناعة التمويل متناهى الصغر خلال 3 أشهر بدأ فى منتصف ديسمبر 2019.

وبيّن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أنه تم رصد نتائج استطلاع الرأى استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى صناعة التمويل متناهى الصغر عبر الاعتماد على عدة آليات تضم التواصل مع جهات التمويل متناهى الصغر عبر البريد الإلكترونى والاتصال الهاتفى، بجانب صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" التى تضم أغلب ممارسى صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر.

وأشار الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن نتائج استطلاع الرأى أظهرت أن 57% من المشاركين يرون أن ضعف الثقافة المالية للعميل وتفضيله الدفع التقليدى هو التحدى الأكبر أمام نشر واستخدام وسائل الدفع غير النقدى بصناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر، فيما رأى 16% أن التشريعات والضوابط التنظيمية القائمة تعرقل نجاح تجربة ميكنة التمويل متناهى الصغر.

بينما أشار 14% من المشاركين أن إتاحة وسائل الدفع غير النقدى سيؤدى إلى عدم التزام العميل بمواعيد سداد التمويل متناهى الصغر، فيما رأى 7% منهم أن ارتفاع تكلفة خدمات الدفع غير النقدى تحديًا آخرًا يواجه التوسع فى إتاحة الدفع غير النقدى بصناعة التمويل متناهى الصغر.

وفيما يتعلق بأفضل وسائل الدفع غير النقدى قربًا وملائمة لمستفيدى التمويل متناهى الصغر، أوضح استطلاع الرأى الذى أعده الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن 71% من المشاركين رأى أن منافذ شركات الدفع الإلكترونى (فوري- بي- مصارى – أمان وغيرها) تعتبر الأكثر سهولة لعميل التمويل متناهى الصغر، بينما رأى 12% من المشاركين أن تطبيقات الهاتف المحمول تأتى فى المركز الثانى ثم البطاقات البنكية بنسبة 9%، وأخيرًا رأى 8% أن ماكينات نقاط البيع POS التابعة للبنوك قد تكون أحد الطرق ملائمة للعميل.

 
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اخبار الاقتصاد

اتحاد التمويل متناهى الصغر

الدفع الالكترونى

بنوك

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