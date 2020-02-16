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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد، 16 فبراير 2020 10:06 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع بورصة السعودية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحا 10.54 نقطة ليصل إلى مستوى 7884.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.89% رابحا 154.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8314.60 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 22.6 مليون سهم بقيمة 502.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 83 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.
 
وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.02%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.58%.
 
وجاء سهم "فيبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.31%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 3.31%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 3.15%، فيما جاء سهم "بترو رابغ" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.37%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 2.20%، ثم التعاونية بنسبة 1.94%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من 15 مليار  ريال إلى 20 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

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