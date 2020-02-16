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احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

الأحد، 16 فبراير 2020 02:30 ص
احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية غدًا الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأضاقت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارًا من غدٍ الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ويشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.


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