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إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 فبراير 2020 05:30 ص
إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل ميدان الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء محمود شعراوى وزير المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير نفق ميدان الجيزة، لخدمة المواطنين وتسهيل المرور بميدان الجيزة، خاصة كبار السن.
 

ويرصد اليوم السابع الأعمال التى جرى تنفيذها بنفق ميدان الجيزة: 

 
1- تكلفة تطوير النفق والسلالم الكهربائية 20 مليون جنيه. 
2 - النفق مزود بـ16 كاميرا للمراقبة.
3 - تم إنشاء مظلات للسلالم الكهربائية للحفاظ عليها. 
4 - النفق به 6 سلالم كهربائية بجميع المداخل والمخارج. 
5 - توقيع عقود للصيانة والأمن والنظافة على مدار 24 ساعة. 
6- معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل. 
7 - معالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية. 
8 - إحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق. 
9- مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه.

 


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