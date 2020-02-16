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إعادة تخصيص قطع أراضى السكن الاجتماعى ببنى سويف الجديدة ‬5 إبريل المقبل

الأحد، 16 فبراير 2020 10:44 ص
إعادة تخصيص قطع أراضى السكن الاجتماعى ببنى سويف الجديدة ‬5 إبريل المقبل اراضى الاسكان الاجتماعى
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم الأحد 5 إبريل المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لإعادة تخصيص قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالحى الثامن بدلاً من الحى التاسع، بمدينة بنى سويف الجديدة، والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها بتاريخ ‬‪٢١/٣/٢٠١٨‬‫، وبنفس أسعار التخصيص السابقة، وذلك للعملاء الذين قاموا باستكمال سداد مقدم الحجز.‬
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‫وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة، ولم يقوموا باسترداد مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة المُعدة لذلك، خلال الفترة من ‬‪٢٣/٢/٢٠٢٠‬‫ : ٥/٣/٢٠٢٠، فى مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إجراء القرعة بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.‬
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‫وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 صباحاً : 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للسادة العملاء غير الراغبين فى دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أى مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.‬

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

صندوق الاسكان الاجتماعى

قطع اراضى

اراضى الاسكان الاجتماعى

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