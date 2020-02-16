بغداد(أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، بسقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "4 صواريخ سقطت قرب مبنى السفارة الأمريكية فى بغداد"، كما أن أصوات صفارات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة".

وكانت السفارة الأمريكية فى بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية قد تعرضت إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر الماضى، لا سيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية اليوم.

يذكر أن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت أواخر يناير، على المنطقة الخضراء، وأكد مصدر أمنى أن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأمريكية، واستنكر رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الاعتداءات المتكررة التى تتعرض لها السفارة الأمريكية وسط بغداد، معتبرا هذه الحوادث تسئ للدولة العراقية .

وقال الحلبوسى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن القصف الصاروخى المتكرر الذى تتعرض له السفارة الأمريكية وسط بغداد أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، وأضاف الحلبوسى أن أى اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التى تقوم بهذه الاعتداءات .

يشار إلى أن السفارة الأمريكية فى العراق حذرت مواطنيها، الاثنين الماضى، من السفر إلى العراق، وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه من المتوقع أن تجرى مظاهرات واسعة النطاق فى بغداد، وكذلك فى النجف وفى محيط مطار بغداد الدولى.