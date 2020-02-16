وكانت السفارة الأمريكية فى بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية قد تعرضت إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر الماضى، لا سيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية اليوم.