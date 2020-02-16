إخلاء سبيل ربة منزل بعد اتهامها بالإهمال والتسبب فى إصابة طفلتها بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار محمد الفايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، برئاسة المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، باخلاء سبيل ربه منزل بعد اتهامها بالإهمال وإصابة طفلتها البالغة من العمر بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ عقب سقوطها من أعلى السرير بالشقة الكائنة بها.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من العميد ابراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة "نهي. أ.م" مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة.

وتحرر محضر إثبات حالة اتهم فيه والد الطفلة زوجته والدتها بالإهمال، حيث أنها تسبب في وقوعها من أعلي السرير الكائن بالشقة التي يقطنون بها وإصابتها بالإصابات سالفة الذكر، وبسؤال الأم أنكرت التهم التي نسبت إليها، وأكدت أنها كانت تداعب نجلها البالغ من العمر 7 أشهر وفوجئت بالطفلة تسقط على الأرض من أعلي السرير مغشيا عليها أثناء وجودها بالمنزل مما أسفر عن إصابتها بتلك الإصابات، فقامت علي الفور بالاتصال بوالدها وإبلاغه بالأمر، وتم نقلها للمستشفي وتم حجزها بمستشفي بنها الجامعي، واحيلت الأم إلى النيابة العامة والتى أخلت سبيلها وتوجية تهمه الإهمال لها.

وكانت نيابة بنها صرحت بدفن جثة طفلة عمرها 6 سنوات لقيت مصرعها، إثر اصطدام سيارة أجرة بها يقودها حدث على خط "بنها - ميت العطار" بمنطقة عزبة الزراعة في بنها، وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطاراً من مستشفى التأمين الصحي بوصول الطفلة (فرحة ا. س.- 6 سنوات)، جثة هامدة للمستشفى إدعاء حادث تصادم.

أخطرت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الوفاة نتجت عن اصطدام سيارة أجرة على خط "بنها - ميت العطار" يقودها حدث، بالمجني عليها بمنطقة عزبة الزراعة، حيث سقطت الطفلة أسفل عجلات السيارة.

تبين من شهود العيان، أن قائد السيارة 16 سنة "حدث"، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأنه فر عقب الحادث مباشرة، حيث كان يسير بسرعة جنونية أدت إلى الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على السائق، والتصريح بدفن الجثة.