سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أغرب نهاية لقصة حب ..عجوز بريطانى يلحق بزوجته المنتحرة بسبب وعد بالانتحار

الأحد، 16 فبراير 2020 05:37 م
أغرب نهاية لقصة حب ..عجوز بريطانى يلحق بزوجته المنتحرة بسبب وعد بالانتحار الزوجان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى عجوزان في مدينة سوينتون الإنجليزية قصة زواج استمر أكثر من 50 عاماً بطريقة مأساوية، حينما أقدما على تنفيذ اتفاق بينهما على الانتحار.
 
 
وتناولت إيدا بلات (90 عاماً) ، وزوجها جيفرى (89 عاماً)، جرعة زائدة من عقار دوائى في منزلهما بعدما اتخذا قراراً بالموت معاً، بحسب ما أعلنه قاضى التحقيق الجنائى فى مدينة مانشستر الكبرى.
 
ونقلت صحيفة الرؤية، أن الزوجة توفيت بعد ساعات من تناول الجرعة الدوائية الزائدة، بينما أفلح الجيران فى إنقاذ الزوج فى اللحظات الأخيرة وإسعافه إلى المستشفى، ليحصل على فرصة أخرى بالحياة، لكن عودة جيفرى إلى منزله لم تستمر كثيراً، فقد أقدم على إنهاء حياته بعد 3 أشهر.
 
وعُثر على مهندس المياه المتقاعد مشنوقاً في منزله حيث أقدم على الانتحار بعدما انتظر مغادرة ابنة أخته جانيت المنزل، وذهاب مقدم الرعاية الخاص به في عطلة، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
 
وجاء فى إفادة جانيت أثناء التحقيقات أن خالها وعمتها جمعتهما علاقة زواج سعيدة وقد سافرا إلى مختلف أنحاء العالم، رغم معاناة الزوج من اضطرابات ما بعد الصدمة عقب تعرضه لحادث أثناء عمليات تعدين في نيوزيلندا.
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت فى وقت سابق قصة حب، ربما تفوق خيال الأفلام السينمائية، فهى تعتبر أبعد ما تكون عن الواقع، ولكن أحيانا تكون قصص الواقع، أكثر خيالا من السينما والقصص والروايات، وعمرها حوالى 72 عاما، وتحديدا من الحرب العالمية الثانية، داخل معسكرات النازية، حيث وقع الشاب ويسنيا وهو فى الـ 17 من عمرهن فى حب سبيتزر، والتى كانت وقتها تبلغ من العمر 25 عاما، فى معسكر لاحتجاز اليهود فى بولندا.
 
الشاب الذى تمكن من الهرب من جحيم النازية، قام بكتابة تجربته وأشار إلى الشابة التى أحبها، وذلك بإيعاز من أصدقاءه وأهله، وشعر بإحراج من التواصل معها، ولكن فى 2016، أقنع ابن ويسنيا والده بأن يذهب لحبيبته القديمة، حيث وجدها أرملة مريضة، ولكنها بالرغم من تقدمها فى العمر، تذكرت قصة الحب، وفاجئت حبيبها السابق أنها أنقذته من الموت 5 مرات، حينما كانت مسئولة عن سجلات من يجرى اقتيادهم إلى الموت.
 
وأثناء تواجدها على فراش الموت، طلبت من حبيبها السابق أن يغنى لها أغنية كانت قد علمتها له فى الأربعينيات، ولكنه لم يتذكر، فغنتها هى باقتدار رغم تقدمها فى العمر، فتذكرها حبيبها وأخذ يرددها معها ورحلت الأرملة العام الماضى بعد أن عاشت 100 عام، حيث اشتد المرض والشيخوخة عليها فى الفترة الأخيرة، بعد أن زارها حبيبها السابق مرة واحدة فقط.

قصة زواج

الانتحار

بريطانيا

زواج

جرعه دواء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصة حب.. استقبال مثير من كلبة رائدة فضاء لصاحبتها بعد غياب عام

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:58 م

فيديوجراف.. قصة حب دامية بدأت بخلافات وانتهت فى المستشفى بين الحياة والموت

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:43 م

كلام ستات.. قصة حب تجمع مصرى وبريطانية بينهما 45 عام "فيديو"

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:27 م

أغرب قصة حب.. علاقة غرامية بين فتاة وطائرة بوينج 737 تقترب من الزواج "صور"

الأحد، 26 يناير 2020 11:00 ص

باميلا أندرسون تتزوج منتج أفلام أمريكى بعد قصة حب 30 سنة.. اعرف الحكاية

الخميس، 23 يناير 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة