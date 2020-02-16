أغرب نهاية لقصة حب ..عجوز بريطانى يلحق بزوجته المنتحرة بسبب وعد بالانتحار

وكالات

أنهى عجوزان في مدينة سوينتون الإنجليزية قصة زواج استمر أكثر من 50 عاماً بطريقة مأساوية، حينما أقدما على تنفيذ اتفاق بينهما على الانتحار.

وتناولت إيدا بلات (90 عاماً) ، وزوجها جيفرى (89 عاماً)، جرعة زائدة من عقار دوائى في منزلهما بعدما اتخذا قراراً بالموت معاً، بحسب ما أعلنه قاضى التحقيق الجنائى فى مدينة مانشستر الكبرى.

ونقلت صحيفة الرؤية، أن الزوجة توفيت بعد ساعات من تناول الجرعة الدوائية الزائدة، بينما أفلح الجيران فى إنقاذ الزوج فى اللحظات الأخيرة وإسعافه إلى المستشفى، ليحصل على فرصة أخرى بالحياة، لكن عودة جيفرى إلى منزله لم تستمر كثيراً، فقد أقدم على إنهاء حياته بعد 3 أشهر. وعُثر على مهندس المياه المتقاعد مشنوقاً في منزله حيث أقدم على الانتحار بعدما انتظر مغادرة ابنة أخته جانيت المنزل، وذهاب مقدم الرعاية الخاص به في عطلة، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية. وجاء فى إفادة جانيت أثناء التحقيقات أن خالها وعمتها جمعتهما علاقة زواج سعيدة وقد سافرا إلى مختلف أنحاء العالم، رغم معاناة الزوج من اضطرابات ما بعد الصدمة عقب تعرضه لحادث أثناء عمليات تعدين في نيوزيلندا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت فى وقت سابق قصة حب، ربما تفوق خيال الأفلام السينمائية، فهى تعتبر أبعد ما تكون عن الواقع، ولكن أحيانا تكون قصص الواقع، أكثر خيالا من السينما والقصص والروايات، وعمرها حوالى 72 عاما، وتحديدا من الحرب العالمية الثانية، داخل معسكرات النازية، حيث وقع الشاب ويسنيا وهو فى الـ 17 من عمرهن فى حب سبيتزر، والتى كانت وقتها تبلغ من العمر 25 عاما، فى معسكر لاحتجاز اليهود فى بولندا.