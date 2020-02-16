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أبناء قاسم سلیمانى يضعون شاهدا جديدا لقبره فى أربعينيته وهذا ما كتب عليه

الأحد، 16 فبراير 2020 02:24 م
أبناء قاسم سلیمانى يضعون شاهدا جديدا لقبره فى أربعينيته وهذا ما كتب عليه أبناء قاسم سليمانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أزاح ابنا القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليمانى، الستار عن قطعة رخام جديدة (شاهد القبر) وضعت على قبره بمناسبة أربعينيته، كما حضرت ابنتاه العملية وشاركتا بدورهما فى وضع علم إيران على الرخام.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية تم تغییر شاهد قبره الذى تم وضعه يوم وفاته وفقا لوصيته، ويحمل الشاهد الجديد قصة اغتياله على يد الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق.

وكتب على شاهد القبر: "سافر إلى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية وتم اغتياله ومرافقيه بتعليمات مباشرة من الرئيس الأمريكى يوم الجمعة الثالث من يناير بواسطة القیادة المركزية للولايات المتحدة الإرهابية".

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ووفقا لوكالة تسنيم التقى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيس عائلة سليمانى بمناسبة أربعينه، كما زار قبره بعض المسئولين الإيرانيين بينهم رئيسى ومحمد باقر قاليباف عضو تشخيص مصلحة النظام والمرشح الحالى للبرلمان الإيرانى.

وكانت اغتالت الولايات المتحدة سليمانى أثناء زيارة العراق فى 3 يناير الماضى برفقة قادة من الحشد الشعبى العراقى وأبو مهدى المهندس بالقرب من مطار بغداد بطائرات مسيرة.

كما هددت واشنطن قائد فيلق القدس الإيرانى الجديد الجنرال إسماعيل قاآنى، بمصير قاسم سليمانى، وقال المبعوث الأمريكى إلى إيران، براين هوك على هامش أعمال "المنتدى الاقتصادى العالمي"، أن خليفة قاسم سليمانى سيواجه نفس المصير.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى خطاب سابق أن القائد العسكرى الإيرانى الراحل قاسم سليمانى، الذى قُتل فى ضربة بطائرة أمريكية مسيرة فى الثالث من يناير فى بغداد، كان يسعى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف روحانى: "القائد سليمانى كان رجلا يسعى للاستقرار والهدوء فى المنطقة... لو كان القائد سليمانى يريد قتل جنرالات أمريكيين لكان ذلك فى غاية السهولة بالنسبة له، فى أفغانستان والعراق ومناطق أخرى. لكنه لم يفعل ذلك قط".


ايران

قاسم سليمانى

قبر سليمانى

امريكا

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