آية عبد الرحمن: رفضت العمل فى قناة دينية حتى لا يتم حصرى فى هذا المجال

نظمت قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، برئاسة وكيلة الكلية الدكتور سحر الشريف، اليوم الأحد، ندوة ألقاها الكاتب الساخر شريف أسعد، والإعلامية آية عبد الرحمن شاهين، لتقديم نصائح لشباب الكتاب والإعلاميين، برعاية رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، وإشراف نائب رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين رمضان.

بحضور كلا من رئيسة قسم اللغات الشرقية الدكتور سميرة عاشور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الإعلام والمكتبات، وطلبة من جميع الأقسام.

وتم طرح العديد من التساؤلات عن المذيعة المحجبة ومصداقية الأخبار، حيث ذكرت الإعلامية آية عبد الرحمن، عضو الهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، تدربت في ماسبيرو وفى الإذاعة وعدة قنوات، وتقدمت للعمل بإحدى المحطات المملوكة لرجل أعمال فرفضت مديرة المحطة بسبب حظر عمل المحجبات كمذيعات والذى أصدره صاحب القناة.

وأضافت أنها "رفضت العمل فى قناة دينية حتى لا يتم حصرى فى هذا المجال، واقتحمت العمل كمذيعة أخبار فى بعض القنوات وحاليا فى اكسترا نيوز ، واندهشت من إرسال صاحب القناة التي رفضتنى تحياته مؤخرا مع نفس المديرة السابقة".

ومن جانبه، أكد شريف أسعد، على الفصل بين الرأى والمبدأ والوقائع، وضرورة النظر للصورة بالكامل وليس لجزئية دون غيرها، والتأكد من أن لكل إنسان موهبة يمكنه اختبارها بعرضها على خبراء وجمهور عام للتقييم.

وأضاف:" تعرضت فى مقتبل حياتى لصعوبات حيث تم إلقاء ما كتبته على الأرض وتمالكت نفسى وجمّعت أوراقي طالبا معرفة العيوب، وعدت أصوب العيوب، لكن الموقف تكرر ثانية بكل تفاصيله".

وأكد أن الفترة السابقة كانت غير جيدة إعلاميا بسبب السهر حتى الخامسة فجرًا فى أمور لا تفيد.

فيما أوضحت الدكتورة سحر شريف، وكيلة الكلية، إن الكلية توفر ورش كتابة مجانية للموهوبين، مطالبة الضيفين بتكرار الندوة قريبا فى ظل كثافة أسئلة الطلبة، مشيدة بحرصهما على الحضور في الموعد فى أعقاب رحلة عمل شاقة ببني سويف مباشرة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد فؤاد، منسق الندوة، على التأكيد بأن التعبير عن الرأي مكفول ويتم تطبيقه وضرب أمثلة بالحوار الساخن بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة حول طبيعة الإصلاح وشروطه، واستضافة أصوات مستقلة في البرامج الحوارية مثل الدكتور أسامة غزالي حرب، والدكتور محمد غنيم، ود. عبد الحليم قنديل.