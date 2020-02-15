سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

20 % من صادرتنا الأوروبية للمفروشات تتجه لبريطانيا.. ومطالب باتفاق جديد

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 ص
20 % من صادرتنا الأوروبية للمفروشات تتجه لبريطانيا.. ومطالب باتفاق جديد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن حجم الصادرات المصرية من قطاع المفروشات إلى بريطانيا يمثل نحو 20% من إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى، موضحا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يستلزم تحرك الاتفاقيات التجارية المصرية مع مثيلتها البريطانية لتحديد صورة العلاقة فى عمليات التبادل التجارى بصورة سريعة، لعدم تأخر الصادرات المصرية إليها.

وأوضح أحمد فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن الاتفاق على نفس الشروط الموضوعة مع الاتحاد الأوروبى فى العلاقة الجديدة مع بريطانيا سيكون الأفضل في دعم الصادرات المصرية، حيث أن " زيرو جمارك " من شأنه أن يضاعف من الصادرات المصرية في مواجهة مثيلتها من الدول الأخرى فى بريطانيا، ولفت إلى أن المصدرون في انتظار إعلان الاتفاق لبدء ضخ الكميات المستهدفة من الصادرات خلال العام الجارى 2020.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إلى أن الحكومة اتفقت على صرف المساندة التصديرية للمصدرين خلال 5 سنوات على أن تكون القيمة المستحقة سنويا 20% لكل شركة، كما سيبدأ قطاع المفروشات فى مضاعفة صادراته لدعم العملات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه تم الاتفاق مع اللجنة الحكومية بوزارة المالية على صرف مستحقات المصدرون من المساندة التصديرية لمدة 5 سنوات فى مقابل ضخ المزيد من الصادرات.

وأوضح، أن غزو إفريقيا يحتاج لدعم ومساندة كثيرة للصادرات، خاصة وأن هناك صعوبات تتعلق بالنقل واللوجستيات، علاوة على أن دول الشرق الأدنى لها التواجد الأكبر فى القارة، مما يستلزم جهد كبير من قطاعات الغزل والنسيج لتواجد المنتج المصرى فى إفريقيا، لافتا لأهمية صرف المساندة التصديرية وفق ما أعلنه وزير المالية مؤخرا.

 

 

 


التصديرى للمفروشات

اخبار الاقتصاد

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا

وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة