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وقفة شكر في كفر الحصر لمباحث الزقازيق لتطهير قريتهم من المخدرات.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 04:02 م
وقفة شكر في كفر الحصر لمباحث الزقازيق لتطهير قريتهم من المخدرات.. صور جانب من الوقفة
الشرقية- فتحية الديب

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نظم عدد من شباب وأطفال قرية كفر الحصر، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، وقفة أمام مركز شباب القرية، للتعبير عن خالص شكرهم لضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، للجهود المبذولة من قبل المركز وقيادات مديرية أمن الشرقية، في تطهير القرية من المخدرات وضبط عدد من مروجي المواد المخدرة، وتوجيه ضربات موجعة لكبار تجار المخدرات بالقرية والمناطق المجاورة لها والمحيطة بها.

وحمل الأطفال خلال الوقفة، عددا من اللافتات مدون عليها: "لا للمخدرات، بخالص الشكر لمباحث مركز الزقازيق، سيادة المقدم أحمد متولي، شباب كفر الحصر، قريتي بلا مخدرات".

فيما أطلق شباب القرية مبادرة تحت مسمى: "حياتك تهمنا" لتوعية الأهالي وخاصة الشباب والفتيات بأضرار المواد المخدرة وعقوبة من يثبت تعاطيه أو الإتجار في المواد المخدرة، وسوف يتم التواصل بشكل سري مع عدد من متعاطي المواد المخدرة في بداية حياتهم لتوجيه النصح لهم بالبعد عن التعاطي من خلال أطباء نفسيين، وحرص عدد من الشباب على التوجه إلى مقابر القرية والعمل علي تنظيفها من الأعمال الموجود بها، وتنظيفها من نفايا السرنجات   المستخدمة في تناول المخدرات الفترة الماضية.

 مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.

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