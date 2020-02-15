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وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا

السبت، 15 فبراير 2020 01:00 ص
وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا خيول
كتب عز النوبى

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تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع وفد من سلطنة عمان لفتح أسواق عمان أمام صادرات الخيول المصرية لأول مرة، حيث يزور الوفد القاهرة فى الفترة من 29 فبراير الجارى إلى 5 مارس المقبل، كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد دفعة جديدة من خيول الفروسية العربية الأصيلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبى، خلال الأيام المقبلة، طبقًا للاشتراطات والمعاير المحجرية والموقف الوبائى وإصدار الشهادة الصحية.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجرى حاليًا تجهيز دفعة جديد من الخيول إلى الاتحاد الأوروبى للتصدير، وهى متواجدة بالمحاجر البيطرية لإعدادها للتصدير، وأخرى بمزارع المعزل استعداد لحجرها بالمحاجر المختصة وتصديرها، ويتم تصدير الخيول العربية الأصيلة طبقًا للاشتراطات والمعايير المحجرية والدولية.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقًا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت استصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، وتشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الأمراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

وكذلك تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقًا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، أن يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.


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