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خلال جولته بأسوان..

وزير النقل: الرئيس وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لـ25 كيلو متر

السبت، 15 فبراير 2020 02:37 م
وزير النقل: الرئيس وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لـ25 كيلو متر جولة الوزير
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

جولة الوزير (1)

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات على هامش زيارته لمحافظة أسوان، اليوم السبت، أنه تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالى الكبارى على النيل (59 كوبري) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).

جولة الوزير (2)

وقال وزير النقل، إنه بخصوص طريق القاهرة أسوان الصحراوى غرب النيل فقد وجه قيادات هيئة الطرق والكبارى بالبدء فى ازدواج المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل على عدة مراحل لمواجهة حوادث الطرق، موضحا بأن هذه المحاور التى يتم تنفيذها ستساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

جولة الوزير (3)

وكان المهندس كامل الوزير يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وكلا من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، أجروا جولة تفقدية، اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتى أسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكبارى والطرق الخاصة بالمحور الذى يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد (4) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقى (الكورنيش) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى باستغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة "خور" حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــى (القاهـــــرة – أسوان) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان / أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

جولة الوزير (4)

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل حيث تابع أعمال الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18.2 كــم، و يتكون من عدد 7 كبارى منها ( 4 ) كبارى رئيسية ( كوبرى الزراعى الشرقى - كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) وعدد 3 كبارى و3أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وحيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) مترا و يبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 ) مترا، حيث أكد الوزير أن تنفيذ محور دراو على النيل للربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان بحيث يكـــون محـورًا حــــرًا.

جولة الوزير (5)

كما تفقد كامل الوزير معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذى يشمل عدد 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبرى أعلى نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبرى الطريق الزراعى الشرقي) و5 كبارى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.

جولة الوزير (6)

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدى الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد (30 يونيو2020) خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

جولة الوزير (7)

كما يتفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذى يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاة بعرض 2.30 م لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 م.

جولة الوزير (8)

ويشتمل المحور على عدد 30 عملا صنـاعيا 14 كوبرى و16 نفق) ومنها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة - أسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

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