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وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى الأزمات فى الشرق الأوسط

السبت، 15 فبراير 2020 02:18 م
وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى الأزمات فى الشرق الأوسط وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني الأزمات فى الشرق الأوسط
كتب أحمد جمعة

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على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر.

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني الأزمات فى الشرق الأوسط (2)
وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني الأزمات فى الشرق الأوسط 

 

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوهاً بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين.

 

وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشدداً على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

 

 

 


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