وزير الخارجية الكندى يناقش ونظيره الصينى سبل مواجهة فيروس كورونا

التقى وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الجمعة، ونظيره الصيني وانج يي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.
وتناول اللقاء الحديث عن استجابة الصين لتفشي فيروس كورونا المستمر. وأعرب الوزير شامبين عن تضامن كندا مع المتضررين الصينيين من هذه الحالة الطارئة وتعهد بمواصلة مساعدة كندا للصين لمواجهة هذا المرض، لافتا إلى المساعدة التي قدمتها الحكومة الصينية لإعادة 400 كندي من ووهان.
وأثار الوزير الكندي أيضا قضية المعتقلين الكنديين في الصين، مايكل كوفريج، ومايكل سبافور، التي تصف كندا قضيتهما بالأولوية لها.
قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني يوم السبت إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في الإقليم الواقع في وسط البلاد ارتفع بواقع 139 حالة يوم الجمعة.
وتم اكتشاف 2420 إصابة جديدة في هوبي، مركز التفشي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 54 ألفا و406 حالات.
ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الطبية الكندية، امس الجمعة، عن خامس حالة افتراضية مصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا الجديد في مقاطعة بريتش كولومبيا، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها سافرت مؤخرا إلى الصين.
وقالت بوني هنري، مسؤول الصحة الإقليمية، إن المرأة عادت من الصين عبر شنجهاي الأسبوع الماضي ولم تكن في منطقة بها حظر سفر، مثل مقاطعة هوبى.
وسافرت عبر فانكوفر وتوجهت إلى منزلها في مركبة خاصة. وأضافت هنري إنها بدأت تعاني من الأعراض فور وصولها وعزلت نفسها على الفور في منزلها. ومن المعتقد أن أعراض المرأة بدأت في وقت وصولها مطار فانكوفر، وأن المسؤولين الصحيين يدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتصال بأشخاص آخرين في رحلتها أم لا.
وأضافت هنري يوم الجمعة "كان لديها عدد صغير من الاتصالات الوثيقة (بعد الرحلة)".
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