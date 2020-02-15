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وزيرة الصناعة : لا تهاون فى القضاء على الفساد وسياسة الأيدى المرتعشة

السبت، 15 فبراير 2020 05:21 م
وزيرة الصناعة : لا تهاون فى القضاء على الفساد وسياسة الأيدى المرتعشة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع الاعمال باعتباره شريك رئيسى فى تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصرى ، مشيرة الى انه تم عقد  اجتماعات مكثفة مع كل من اتحاد الغرف التجارية  واتحاد الصناعات  حيث يلعبان دوراً رئيسيا ً في تنمية الاقتصاد المصري خاصةً وأن الغرف التجارية موزعة بطريقة جغرافية على كافة محافظات مصر في حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي. 
 
وقالت جامع ، أنها منذ توليها ملف التجارة والصناعة عملت على محورين رئسيين شملت اعادة ترتيب الوزارة من الداخل وبالتوازى تم فتح العديد من الملفات المرتبطة بقطاعى التجارة والصناعة .
 
وفى هذا الاطار أكدت جامع ، أنها لن تتواني عن اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتفعيل دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة، مشيرةً إلى ان مكتب الوزيرة مفتوحاً بصفة مستمرة لتلقي كافة الشكاوي والطلبات الرامية الي النهوض بالصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
 
 
وكانت أعلنت نيفين جامع، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد اضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية  تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كافة الجهات المعنية ، مشيرة الى أنها قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة  بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة، مشيرةً إلى  أن الوزارة عقدت لقاء موسع مع كافة الوزارات المعنية للوقوف على رؤية كافة الجهات المعنية حيث سيتم عرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على دولة رئيس مجلس الوزراء. 

وزيرة الصناعة

الصناعة والتجارة

التجارة الخارجية

البيروقراطية

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