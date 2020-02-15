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والدة تلميذ بالشرقية تتهم معلمًا بضرب ابنها على قفاه و"التعليم" تحقق

السبت، 15 فبراير 2020 09:22 م
والدة تلميذ بالشرقية تتهم معلمًا بضرب ابنها على قفاه و"التعليم" تحقق وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، إنه أرسل لجنة للتحقيق فى اتهام والدة تلميذ لمدرس بمدرسة فاطمة الزهراء بضرب ابنها على قفاه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقيق في الواقعة ومعرفة ملابساتها.
 
وكانت والدة الطالب أحمد خالد عبد المنعم، اشتكت من ضرب مدرس التربية الرياضية لأبنه على "قفاه" عدة مرات بدون سبب، قائلة: أبنى بطبعه خجول، وجاء الولد فى حالة انهيار وغاب عن الدراسة وخائف، موضحة أنها ذهبت للمدير، وقابلت المدرس، وأبنها حكي الواقعة أمام المدير، فرد المدرس بعصبيه وسخر من الولد، وتابعت: "أخرجت ابني بسرعه لأن المدرس قالي بصوت عالى وزعيق: انتي بتشكي للمدير روحي أمشي في شكوتك طالما اشتكيتنى".
 
وواصلت: المدير طالب المعلم بعدم التعدى البدنى، فرد المعلم دي طريقتي في التمرين، وقالى روحي أمشي فى شكوتك، اشتكيت بعدها وأرسلت فاكسات ونزلت محققه من المديرية، وكتبوا في التحقيق أن المدرس لم يتعدى على الطفل بالضرب برغم اعتراف المدرس".
 
وأكدت والدة التلميذ أن ابنها قال للمحققة المدرس ضربنى، إلا أن المحققة طلبت من أبنها أن يقول إن "المدرس كان بيهزر على قفاك مش بيضربك"، وواصلت: "قابلت المحققه وطلبت منها أن تكتب الواقعة فرفضت، وأصبحت الإدارة والمديرية متضامنين مع المدرس ضد ابنى الذى انهار وتعقد من المدرسة والتعليم".
 

 


التربية والتعليم

ضرب معلم لطالب

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