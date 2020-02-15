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نائب وزير الخارجية الصيني: شفاء 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 12:21 م
نائب وزير الخارجية الصيني: شفاء 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا الصين تكافح فيروس كورونا
هند المغربي

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أكد نائب وزير الخارجية الصينى أنه تم شفاء 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه والشفاء منه، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الصينية منعت انتشار كورونا خارج البلاد.

 وكان وزير الخارجية الصينى، أفاد أمس الجمعة، بالتحدى الكبير الذى يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى فى رد الفعل.

وحث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانج يى الولايات المتحدة على عدم اتخاذ إجراءات غير ضرورية فى مواجهة الفيروس قد تؤثر على التجارة والسفر والسياحة، وسجل البر الرئيسى الصينى ما يربو على 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منها أكثر من 1300 حالة وفاة.

واتخذت الولايات المتحدة ودول أخرى إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس منذ يناير كانون الثانى. وأوقفت بعض الدول دخول الأجانب. وتم تقليص الرحلات الجوية التجارية وأرسلت العديد من الدول رحلات جوية مستأجرة لإعادة المواطنين من ووهان المدينة الصينية التى كانت بؤرة تفشى الفيروس.

وحذرت الولايات المتحدة أيضا مواطنيها من السفر إلى الصين مما أثار غضب بكين فى حين كانت قد بدأت لتوها إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

 

وفى ذات السياق أعلن الصين اليوم السبت عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فى الوقت الذى تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشى المرض وطمأنة جمهورها القلق. وفق شبكة سكاى نيوز

 

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى فى الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالى عددها فى البر الرئيسى للصين إلى 1523، وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد 66492 حالة، وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية.

 

وانخفض عدد الحالات الجديدة بعد ارتفاع حاد الخميس، عندما بدأت مقاطعة هوبى الأكثر تضرراً فى تضمين التشخيص السريرى فى إحصاء المرضى الرسمى.

 

وباستخدام النطاق الواسع للتصنيف، أبلغت المقاطعة الواقعة بوسط الصين عن 15152 حالة، بما فى ذلك 1332 حالة تم تشخيصها باستخدام تحليلات الأطباء وتصوير الرئة، مقارنة بالمعيار السابق للاختبارات المخبرية.

 

وأوضحت السلطات الصحية فى هوبى أن الطريقة الجديدة قد اعتمدت لتسهيل العلاج فى وقت مبكر لأولئك المشتبه فى إصابتهم بالعدوى.

 


الصين

كورونا

الخارجية الصينيه

فيروس كورونا

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