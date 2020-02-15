مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة بترعة المريوطية صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اخرين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر شهود عيان، أن الشبورة تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها بالترعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى، وانقلاب سيارة بترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

وقال شهود عيان أن الحادث وقع بمنطقة كوبرى المنوات، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة اخرين من مستقلى السيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.