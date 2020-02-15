سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أفغانى: مصرع 8 مدنيين فى غارة جوية شرقى البلاد

السبت، 15 فبراير 2020 09:41 ص
مسئول أفغانى: مصرع 8 مدنيين فى غارة جوية شرقى البلاد الجيش الأفغانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "ننجرهار" شرقى أفغانستان عطا الله خوجيانى، مقتل 8 مدنيين على الأقل فى غارة جوية فى الإقليم الواقع شرقى البلاد، وقال خوجيانى، حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم السبت، إن طفلا واحدا من بين القتلى الذين لقوا مصرعهم جراء الغارة التى نُفذت فى قرية "كرك" بمديرية "سرخ رود" الواقعة شمالى ننجرهار.
 
من جهتها، لم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادث، فيما ذكر بيان، صادر عن الوزارة صباح اليوم أنه تم شن 5 غارات جوية على مدار 24 ساعة الماضية، من بينها غارة جوية نُفذت فى مديرية "شيرزاد" بإقليم ننجرهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين.
 
و على صعيد أخر، أعلن فيلق العمليات الخاصة في أفغانستان عن مقتل وإصابة 30 مسلحا فى هجمات على خمسة أقاليم أفغانية، وأوضح الفيلق - فى بيان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية ، أنه تم شن غارة جوية على منطقة نهر السراج بإقليم هيلمند الأفغاني ، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية قتلت أربعة مسلحين وأصابت 7 آخرين بجروح خلال عملية مشتركة شنتها على منطقة شهار بولاك بإقليم بلخ.
 
وأسفرت غارات جوية على منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه عن مقتل أربعة مسلحين آخرين وتدمير مركبة.
 
كما جاء بالبيان أن قوات الأمن ردت على هجوم على منطقة ألنغار بإقليم لغمان الأفغاني، مما تسبب في مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين... هذا إلى جانب مقتل مسلح وإصابة آخر على يد قوات الأمن الأفغانية أثناء التصدي لهجوم على منطقة شاه ولي كوت بإقليم قندهار الأفغاني.
 
من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على هذه الهجمات حتى الآن.
 
واستسلم 172 من مسلحى طالبان لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية فى إقليمى غور وهيرات غرب أفغانستان، وأفادت الدفاع الأفغانية - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية الثلاثاء، بأن 160 من المسلحين استسلموا في منطقة شهراك في إقليم غور، وأضاف البيان أن ثلاثة من قادة الحركة استسلموا للقوات الأفغانية. واستسلم المسلحون في قرى بالمنطقة.
 

افغانستان

مسئول افغانى

الجيش الافغانى

الدفاع الافغانيه

غاره جويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسؤول كبير فى الخارجية الأمريكية: اتفاق مع طالبان للانسحاب من أفغانستان

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:23 م

مصرع 5 وإصابة 3 طلاب فى انفجار بمدرسة فى إقليم قندوز شمالى أفغانستان

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:57 ص

أفغانستان: مقتل 21 شخصًا فى سلسلة انهيارات جليدية خلال الأيام الماضية

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:47 ص

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

الخميس، 13 فبراير 2020 12:50 ص

للمرة الأولى فى أفغانستان.. روبوت يقدم الأطعمة بأحد المطاعم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة