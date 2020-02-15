مدينة البياضية تنظم ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل قبل انطلاقة مارس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قاعة مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تنظيم ندوة تعريفية للموظفين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد حسن منسق التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات مركز ومدينة البياضية، وخلال الندوة تم الإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات الحضور فيما يخص الموظفين وذويهم داخل المنظومة.

وقال اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تأتى تلك الندوة إستمراراً لحملات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل وكيفية التسجيل فى المنظومة.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، ضمن التجهيزات المكثفة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر انطلاقه مطلع مارس المقبل، عقد سلسلة من الندوات فى مختلف أرجاء مدن محافظة الأقصر لتوعية الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى بالمنظومة الصحية الجديدة، حيث تأتى الندوة استمرار لحملات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعى الصحى للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذى يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل وكيفية التسجيل فى المنظومة.

وتستعد الأقصر حالياً لدخول مشروع التأمين الصحى الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وذلك للمساهمة فى دخول عصر جديد من الدعم الصحي لأهالي محافظة الأقصر، وتفصل المحافظة 15 يوماً لدخول المنظومة الجديدة، حيث جرى إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي، حيث بلغت أعداد تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية حتى الآن أكثر من 610 آلاف مواطن، ومن المقرر أن تدخل الأقصر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

وعلى جانب آخر زار أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، مركز التدريب وتنمية المهارات بمعهد الأقصر لتفقد الدورة التدريبية لتطوير مستوى معلمي اللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الذي قام بتدريب العناصر المتميزة لتقوم بتدريب الزملاء من معلمي المادة فيما بعد، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأثنى أحمد عبادي – خلال جولته - على هذا التعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني، والذي كان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دور كبير فيه وأسهم بصقل الخبرات وخاصة للمعلمين الجدد، وأكد على أن الدورات مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، كما أنه ستكون في نهاية هذا الشهر دورة لتنمية مهارات الزملاء بأحد فنادق الأقصر ذات الخمس نجوم، وقد رافقه الأستاذ حسن يوسف موجه عام اللغة الإنجليزية.