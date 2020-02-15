مجازاة 7 مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لطنطا لتراخيهم عن إصلاح معدات

كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 8 مسئولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ، لتراخيهم عن إصلاح سيارات ولودر وونش، ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة .



وتضمن الحكم مجازاة مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بغرامة تعادل أجره الأساسي، وغرمت أيضا مدير آخر سابق للجراج ، ومسئول الوقود السابق ، ومهندس سابق ، ومدير المخازن والمدير المالي بالوحدة المحلية السابق بغرامة تعادل أجرهم الوظيفي .



وشمل أيضاً معاقبة وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، ومدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية ، بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وبرأت المحكمة رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .



تضمنت مذكرة النيابة الإدارية بطنطا القسم الثاني ، من إفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، بشأن تعطل بعض وسائل النقل والمعدات بالحملة وعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها ، مما يترتب عليه تعطل المال العام المتمثل فى قيمتها ، وعدم الاستفادة منها وانخفاض كفاءة العمل ، وبلغت تكاليف الإصلاح 150 ألف جنيه .



وأضافت مذكرة النيابة ضد المحالين ، وجود بعض السيارات المعطلة منذ ما يقرب من ست سنوات والتى لا جدوى من إصلاحها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهينها، وكذا تعطل عداد الكيلومترات لبعض السيارات ، مما ترتب عليه ضعف الرقابة على استهلاك الوقود، وأيضا إهدار للمال العام لمبلغ 84 ألفا و 950 جنيها، قيمة شراء جرار زارعى رغم عدم الحاجة اليه ، وعدم تشغيله من عام 2008، وترك سيارة كنس آلى وشفط الأتربة معطلة بالجراج خلال فترة الضمان ، وعدم الرجوع على الشركة الموردة لإصلاحها خلال فترة الضمان مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ 42 ألف جنيه على نفقة الموازنة العامة للدولة .





