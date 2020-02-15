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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: اختبارات المجموعة الاولى العائدة من "ووهان" جاءت سلبية

السبت، 15 فبراير 2020 10:02 ص
كوريا الجنوبية: اختبارات المجموعة الاولى العائدة من "ووهان" جاءت سلبية فيروس كورونا
أ ش أ

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 ذكرت وكالة الصحة العامة الكورية الجنوبية اليوم السبت أن اختبارات المجموعة الأولى من المواطنين الكوريين الجنوبيين المحتجزين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودتهم من "ووهان" الصينية جاءت سلبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية نقلت 366 من الكوريين الجنوبيين المتواجدين في مدينة "ووهان" الصينية في 31 يناير الماضي، عن طريق طائرة مستأجرة.

يشار إلى أنه منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في 21 يناير، أكدت سول 28 حالة مصابة بفيروس كورونا، مع خروج سبعة أشخاص من المستشفيات بعد الشفاء، وتم الإبقاء على 193 شخصا ممن تم إجلاؤهم من "ووهان"، في عزلة على بعد 90 كيلومترا جنوب سول.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية فى كوريا الجنوبية، أكدت خروج 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 7 حالات من بين 28 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وقالت الإدارة، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن حالات الإصابة المؤكدة الثالثة والثامنة والسابعة عشرة على مستوى البلاد غادرت الحجر الصحى بعد شفائها التام.

مضيفة أن 21 مريضًا آخرين مازلوا يتلقون العلاج حاليًا من الفيروس فى المستشفيات وهم فى حالة مستقرة أيضا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.

 


كوريا

كورونا

فيروس كورونا

ارتفاع وفيات كورونا

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