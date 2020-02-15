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فيديو.. تكدسات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى

السبت، 15 فبراير 2020 10:48 ص
فيديو.. تكدسات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى طريق إسكندرية الزراعى
كتب بهجت أبو ضيف

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شهد طريق إسكندرية الزراعى، صباح اليوم السبت، تكدسات مرورية متحركة، اتجاه القاهرة، بينما انتظمت حركة المرور اتجاه مدينة بنها والإسكندرية، وشهد طريق إسكندرية الزراعى كثافات بمنطقة الإنشاء الخاصة بكوبرى قلما، نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق، بالإضافة إلى منطقة الطريق الدائرى، وصولا لميدان المؤسسة، في الوقت الذى انتشر فيه رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة الحركة المرورية، والعمل على تنظيم حركة السير.
 

انقلبت سيارة بترعة المريوطية صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اخرين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر شهود عيان، أن الشبورة تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها بالترعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى، وانقلاب سيارة بترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

وقال شهود عيان أن الحادث وقع بمنطقة كوبرى المنوات، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة اخرين من مستقلى السيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.


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