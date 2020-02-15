سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. أبرز الطرق المزدحمة فى القاهرة والجيزة والبدائل

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 م
فيديو.. أبرز الطرق المزدحمة فى القاهرة والجيزة والبدائل كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجد العديد من الأماكن المزدحمة التى يعانى منها المواطنون يوميا بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، منها بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق وبسبب زيادة الأحمال يوميا على الطرق و منها:
 
 

- كورنيش النيل بماسبيرو فى اتجاه وسط المدينة

البديل له كوبرى الساحل ثم إمبابة ثم كورنيش إمبابة والمهندسين وصولا إلى القاهرة
 

- كوبرى أكتوبر 

البديل للقادمين من مدينة نصر ومصر الجديدة هو نفق الأزهر
 

- محور صفط اللبن اتجاه بين السرايات 

البديل الطريق الدائرى وصولا لمنزل لبنان
 

- شارعا الهرم وفيصل 

 البديل شارع ترسا وخاتم المرسلين وصولا إلى الجيزة 
 

- محور أحمد عرابى 

البديل الدائرى إلى شارع النيل اﻷبيض 
ثم يسارا إلى شارع الدكتور على إبراهيم 
ثم يسارا شارع أحمد حجازى ثم شارع رشيد
 

- شارع السودان 

 البديل شارع الملكة زبيدة ومنه إلى اليسار إلى شارع العلمين
اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله
حتى الخروج لميدان الكيت كات
 

- شارع 26 يوليو 

البديل التوجه لكوبرى 15 مايو للقادم من منطقة الزمالك
 ويتم النزول "منزل التليفزيون" اتجاه الكورنيش
 

- نفق الأزهر 

 يعد البديل له التوجه لمحور صلاح سالم وعدم النزول له لتخفيف الأحمال
 

- طريق الإسكندرية الزراعى 

 يعد البديل له طريق شبرا بنها الحر 
 

- الطريق الدائرى بنطاق السلام والمرج 

يعد البديل له طريق الدائرى الإقليمى 

اخبار الحوادث

الأماكن المزدحمة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة