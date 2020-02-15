فيديو.. أبرز الطرق المزدحمة فى القاهرة والجيزة والبدائل

كتب عبد الرحمن سيد

توجد العديد من الأماكن المزدحمة التى يعانى منها المواطنون يوميا بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، منها بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق وبسبب زيادة الأحمال يوميا على الطرق و منها:

- كورنيش النيل بماسبيرو فى اتجاه وسط المدينة

البديل له كوبرى الساحل ثم إمبابة ثم كورنيش إمبابة والمهندسين وصولا إلى القاهرة

- كوبرى أكتوبر

البديل للقادمين من مدينة نصر ومصر الجديدة هو نفق الأزهر

- محور صفط اللبن اتجاه بين السرايات

البديل الطريق الدائرى وصولا لمنزل لبنان

- شارعا الهرم وفيصل

البديل شارع ترسا وخاتم المرسلين وصولا إلى الجيزة

- محور أحمد عرابى

البديل الدائرى إلى شارع النيل اﻷبيض

ثم يسارا إلى شارع الدكتور على إبراهيم

ثم يسارا شارع أحمد حجازى ثم شارع رشيد

- شارع السودان

البديل شارع الملكة زبيدة ومنه إلى اليسار إلى شارع العلمين

اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله

حتى الخروج لميدان الكيت كات

- شارع 26 يوليو

البديل التوجه لكوبرى 15 مايو للقادم من منطقة الزمالك

ويتم النزول "منزل التليفزيون" اتجاه الكورنيش

- نفق الأزهر

يعد البديل له التوجه لمحور صلاح سالم وعدم النزول له لتخفيف الأحمال

- طريق الإسكندرية الزراعى

يعد البديل له طريق شبرا بنها الحر

- الطريق الدائرى بنطاق السلام والمرج

يعد البديل له طريق الدائرى الإقليمى